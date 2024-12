Perché i tifosi della Fiorentina non vanno a Torino

Nella 18esima giornata della Serie A 2024/25 è in programma un match sempre importantissimo per i supporters gigliati, nonché un classico della Serie A: Juventus-Fiorentina. A Torino, però, anche quest'anno non ci saranno i tifosi viola, i quali sono andati lo stesso oggi a caricare la squadra in vista dell'impegno contro i bianconeri.