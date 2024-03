"Con le trasferte in aereo i prezzi chiaramente lievitano sensibilmente. L'anno scorso abbiamo pagato trasferte anche 1000 € a persona per stare tre giorni fuori, come nel caso della trasferta in Polonia contro il Lech Poznan. Come Viola Club, noi cerchiamo di diversificare il discorso legato alle trasferte. Chi vuole fare viaggi più brevi può andare in autonomia e noi gli forniamo il biglietto, mentre i viaggi più lunghi li organizziamo in genere per persone in pensione o che hanno più disponibilità, anche perché farle tutte comporta delle spese elevate. A Budapest, ad esempio, c'è stato chi è partito la mattina e dopo la partita ha dormito in aeroporto ed è tornato. Noi siamo andati in pullman, invece, mettendoci 10 ore all'andata e 10 al ritorno e spendendo circa sui 400 euro. Quando è fattibile, con trasferte sulle 10 massimo 12 ore, cerchiamo di andare in pullman, è chiaro che quando le trasferte diventano più lunghe bisogna, però, optare per i viaggi in aereo".