Percorsi 40.000 km, i tifosi hanno fatto il giro del mondo per la Fiorentina!

Le 6o gare ufficiali stagionali hanno fatto entrare questa annata della Fiorentina nella "hall of fame" della storia gigliata per numero di partite disputate (record assoluto). Eguagliato, per adesso anche il primato di vittorie ottenute in una singola stagione (29). Ad esaltare ulteriormente questa storica stagione viola c'é, però, un altro numero, decisamente elevato, che riguarda squadra e tifosi, ossia il numero di chilometri percorsi per disputare e seguire le gare esterne. Sommando infatti i km "macinati" in campionato (circa 12.000), in Coppa Italia (circa un migliaio) e quelli in Conference League (circa 27.000) il totale è di circa 40.000 chilometri, ossia la circonferenza della terra visto che l'equatore misura esattamente km 40.076. Se consideriamo, poi, la strada che percorrono i tifosi che abitano fuori dalla provincia fiorentina, per i quali anche le gare casalinghe della squadra viola sono delle mezze trasferte, possiamo tranquillamente dire che diversi tifosi viola hanno fatto quasi due volte il giro mondo per stare accanto alla Fiorentina in questa stagione!