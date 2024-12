FOTO VN – Il tifo viola si raduna per caricare la squadra

Per i tifosi della Fiorentina la gara di domani è diversa dalle altre. In questi minuti si stanno radunando per caricare la squadra

Juventus-Fiorentina non è una gara come le altre. La Curva Fiesole, come annunciato ieri in un comunicato, si sta radunando in questi minuti. Il ritrovo è presso il Piazzale Montelungo alla Stazione di Santa Maria Novella. I tifosi aspetteranno la squadra per caricarla, in vista di una trasferta importantissima per la stagione dela squadra di Palladino