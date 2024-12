Conto alla rovescia per Juventus-Fiorentina, in programma domenica 29 dicembre alle ore 18. La Curva Fiesole, che non sarà presente a Torino con i gruppi organizzati, chiama a raccolta la tifoseria per caricare la squadra. Il ritrovo è per sabato 28 dicembre, alle ore 15:15, presso il Piazzale di Montelungo.