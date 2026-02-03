Paratici in arrivo alla Fiorentina: data e orario della presentazione

Era tanto atteso, ma finalmente il momento è arrivato: Fabio Paratici in arrivo alla Fiorentina per prendere ufficialmente il suo ruolo come nuovo direttore sportivo. Il comunicato del club viola per la presentazione del dirigente:
La Fiorentina è pronta ad abbracciare ufficialmente il suo nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici: data e orario della presentazione
ACF Fiorentina comunica che giovedì 5 febbraio alle ore 13:00, presso il Wind 3Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Fabio Paratici, che da domani entrerà ufficialmente a far parte della Società viola nel ruolo di Direttore Sportivo.
