Lezzerini titolare quasi un decennio dopo: com’è andata l’ultima volta in viola

Era anche allora una partita di una competizione europea

Redazione VN 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 11:14)

Luca Lezzerini tra i pali della Fiorentina a quasi 10 anni dall'ultima volta: un ritorno reso necessario dalle circostanze, dato che De Gea non è in condizione di viaggiare per la Polonia e che Christensen, tornato per fare il secondo col prestito di Martinelli alla Sampdoria, non è in lista UEFA.

Per il "Lezze" sarà una ricorrenza emozionante, nell'anno in cui la 10 years challenge ha spopolato sui social: dal 2016 al 2026, anche se l'ultima presenza con la maglia gigliata è datata novembre e non febbraio. Era il 14 novembre 2016, girone J di Europa League, l'avversario erano i greci del PAOK Salonicco e la partita, al Franchi, finì 2-3 per gli ospiti.

La partita — I viola di Sousa, che aveva operato un massiccio turnover tenendo in panchina Kalinic, Chiesa e Ilicic, sotto 2-0 entro la prima mezz'ora (Lezzerini rivedibile sul vantaggio di Shakhov più che sul raddoppio di Djalma), raggiunsero il pari con Bernardeschi e Babacar prima del tiro potente di Gerry Rodrigues a tempo scaduto. Qualificazione comunque non compromessa per i viola nel girone coi greci, il Qarabag e lo Slovan Liberec, ma la rimonta subita ai sedicesimi contro il Borussia Monchengladbach impose l'eliminazione e l'assenza dalle coppe europee si protrasse per ben cinque anni, dal 2017 fino al 2022.