Le cinque top news di oggi sulla Fiorentina

Redazione VN
Fagioli Nereo Rocco

VIDEO VN - La premiazione di Nicolò Fagioli al Nereo Rocco

A fine giornata per una rilettura rapida dell'universo Fiorentina, la redazione di Violanews.com vi propone i link alle 5 notizie più lette nel corso delle ultime 24 ore. Buona lettura!

  1. VN - Tutto fatto per il ritorno di Vanoli. La durata del contratto
  2. Gazzetta: "Dura discussione Paratici-Grosso su come uscire dalla crisi"
  3. Nazione: "Vanoli vicino, ma il sogno di Fabio Paratici era quello di Conte"
  4. Cosa c'è dietro l'addio di Grosso e il ritorno di Vanoli: il punto della Fiorentina
  5. Sabatini: "Fiorentina costruita male. Su Grosso..."
Vanoli grafica

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