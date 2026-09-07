Le cinque top news di oggi sulla Fiorentina
VIDEO VN - La premiazione di Nicolò Fagioli al Nereo Rocco
A fine giornata per una rilettura rapida dell'universo Fiorentina, la redazione di Violanews.com vi propone i link alle 5 notizie più lette nel corso delle ultime 24 ore. Buona lettura!
- VN - Tutto fatto per il ritorno di Vanoli. La durata del contratto
- Gazzetta: "Dura discussione Paratici-Grosso su come uscire dalla crisi"
- Nazione: "Vanoli vicino, ma il sogno di Fabio Paratici era quello di Conte"
- Cosa c'è dietro l'addio di Grosso e il ritorno di Vanoli: il punto della Fiorentina
- Sabatini: "Fiorentina costruita male. Su Grosso..."
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Viva Vanoli, se lo merita. Firenze, invece, non meritava tutto questo
Ultime notizie
UFFICIALE, torna Vanoli! La Fiorentina: "Grazie, ha accettato subito e con entusiasmo"
News viola
G. Commisso: "Abbiamo la responsabilità di costruire i prossimi 100 anni viola!"
Radio e tv
Sabatini: "Fiorentina costruita come al Fantacalcio". Poi svela un retroscena su Grosso
News viola
FOTO - L'abbraccio di Giuseppe Commisso con Antognoni!
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti