Non poteva esserci esordio migliore per Albert Gudmundsson con la Lazio. L’attaccante islandese, arrivato dalla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato, ha trovato subito il gol contro l’Udinese, iniziando nel migliore dei modi la sua nuova avventura.

Al termine della partita, Gudmundsson ha parlato ai microfoni di DAZN, raccontando anche quale sarebbe il ruolo nel quale preferirebbe giocare:

«Dove vorrei giocare? Sicuramente in campo (ride, ndr), ma se proprio dovessi decidere vorrei giocare sulla trequarti, ma partite come oggi mi danno motivazione. Non potevo desiderare esordio migliore, sono felice di giocare con questo club, voglio continuare così e fare meglio. Sono qui da solo tre giorni, ho lavorato forte per questa partita, non è mai facile giocare contro l’Udinese».