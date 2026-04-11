Il retroscena: Ranieri aveva chiamato Pioli, ma lui ha scelto Firenze

Claudio Ranieri in estate avrebbe contattato anche Stefano Pioli per la panchina della Roma ma il tecnico avrebbe scelto la Fiorentina

Tensioni in casa Roma dopo la vittoria di campionato contro il Pisa, con scintille a distanza tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia, in particolare quelle sul mercato e sulla necessità di puntare su profili più mirati, non sono state accolte positivamente dal dirigente giallorosso, che ha replicato sottolineando le scelte condivise all’interno del club e ricordando anche il percorso che ha portato alla nomina dell’attuale allenatore.