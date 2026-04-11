Tensioni in casa Roma dopo la vittoria di campionato contro il Pisa, con scintille a distanza tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia, in particolare quelle sul mercato e sulla necessità di puntare su profili più mirati, non sono state accolte positivamente dal dirigente giallorosso, che ha replicato sottolineando le scelte condivise all’interno del club e ricordando anche il percorso che ha portato alla nomina dell’attuale allenatore.
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Il retroscena: Ranieri aveva chiamato Pioli, ma lui ha scelto Firenze
Claudio Ranieri in estate avrebbe contattato anche Stefano Pioli per la panchina della Roma ma il tecnico avrebbe scelto la Fiorentina
Secondo quanto riportato da SportMediaset i profili valutati dalla Roma per la panchina, prima dell’arrivo di Gasperini, figurava anche Stefano Pioli. All’epoca l’allenatore era sotto contratto con l’Al Nassr e percepiva un ingaggio da circa undici milioni di euro a stagione, situazione che ha reso complessa qualsiasi trattativa. Pioli, dopo quella parentesi, ha poi scelto di fare ritorno alla Fiorentina, chiudendo di fatto ogni possibile apertura con il club giallorosso in quella fase di ricerca del nuovo tecnico.
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