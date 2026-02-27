Il report su Gosens: “Due fratture, porterà una maschera””

Robin Gosens ieri è uscito malconcio dalla sfida contro lo Jagiellonia. Il tedesco ha preso una botta alla testa. Oggi la Fiorentina ha diramato un comunicato con le sue condizioni:
Robin Gosens ed una serata da dimenticare. Ecco il report sulle sue condizioni
Il report—
"Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia. Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione"
