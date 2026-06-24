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Il Ravenna di Ronaldinho al Franchi? Il tabellone della Coppa Italia

Il Ravenna di Ronaldinho al Franchi? Il tabellone della Coppa Italia - immagine 1
Ronaladinho al Franchi? Il suo Ravenna potrebbe sfidare la Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina quest'anno inizierà presto il suo cammino in Coppa Italia. Vista la pessima stagione appena conclusa, i viola dovranno partire già ad agosto. Il primo avversario potrebbe essere curioso, visto che il tabellone prevede Benevento-Ravenna. La vincente sfiderà la Fiorentina, il 14 agosto alle 21:15. Il Ravenna ha fatto scalpore nei giorni scorsi per una firma particolare, quella di Ronaldinho come uomo immagine.

Il tabellone

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Parma-Vicenza/Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Cagliari-Arezzo/Union Brescia, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1

Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Fiorentina-Benevento/Ravenna, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli/Potenza, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

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