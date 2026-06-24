La Fiorentina quest'anno inizierà presto il suo cammino in Coppa Italia. Vista la pessima stagione appena conclusa, i viola dovranno partire già ad agosto. Il primo avversario potrebbe essere curioso, visto che il tabellone prevede Benevento-Ravenna. La vincente sfiderà la Fiorentina, il 14 agosto alle 21:15. Il Ravenna ha fatto scalpore nei giorni scorsi per una firma particolare, quella di Ronaldinho come uomo immagine.
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Il Ravenna di Ronaldinho al Franchi? Il tabellone della Coppa Italia
Il tabellone—
Parma-Vicenza/Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Cagliari-Arezzo/Union Brescia, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1
Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Fiorentina-Benevento/Ravenna, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli/Potenza, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
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