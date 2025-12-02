Viola News
Il nuovo impiego dei “campini” intitolati ad Astori: andranno al rugby

I "campini" riqualificati e consegnati al Rugby: ecco i cambiamenti più importanti
Il vecchio centro sportivo della ACF Fiorentina, noto come i “campini” e dedicato a Davide Astori, è stato consegnato al Comune e ora è pronto per un nuovo utilizzo.

Il prossimo utilizzo

Dopo i lavori di ristrutturazione, con nuovo impianto di illuminazione conforme alle norme federali e di impiantistica sportiva, la struttura è diventata la sede provvisoria delle partite dell’Unione Rugby Firenze e del Firenze Rugby 1931. 

Gli spogliatoi sono già operativi e per il 9 dicembre sono previste le nuove tribune, in modo da sostituire in via temporanea lo stadio Stadio Padovani, che sarà demolito e ricostruito.  Così, un’area che per decenni è stata legata al calcio torna ad ospitare sport e attività per la città sotto una nuova veste ma con un nome che resta nel ricordo.

