Le esequie funebri dell'ex Fiorentina Celeste Pin: Firenze si stringe attorno ai suoi cari per la sua dolorosa perdita

Tanta gente e tanti ex campioni della Fiorentina hanno preso parte al funerale dell'ex difensore viola. Arrivato a Firenze nel 1982, ha vestito la maglia viola per ben 9 anni, indossando la fascia di capitano e diventando una bandiera. Celeste era rimasto a vivere in città, dove era divenuto negli anni un apprezzato opinionista sulla quotidianità viola. Qui aveva ottenuto l'abilitazione da dirigente sportivo e contribuito alla crescita di molte società dilettantistiche fiorentine e toscane.