Tragedia Celeste Pin, l’ex viola si è tolto la vita

Una notizia sconvolgente arriva a sconquassare il pomeriggio del 22 luglio: Celeste Pin , ex difensore della Fiorentina, oggi apprezzato opinionista sulla quotidianità viola, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Si sarebbe trattato, secondo le prime notizie che filtrano, di suicidio.

Pin, nato a San Martino di Colle Umberto (Treviso) il 25 aprile 1961, aveva esordito da professionista nel Perugia, la squadra della sua formazione calcistica, per poi passare alla Fiorentina nel 1982 e diventarne una bandiera. Era rimasto in rosa per ben 9 anni prima di passare al Verona e chiudere poi la carriera al Siena nella stagione 1995/96. Dal 1989 al 1991 ha anche condiviso la maglia viola con l'attuale allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli.