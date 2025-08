Pin e il giallo della lettera anonima. Oggi i funerali dell’ex Fiorentina

Ieri intanto si è concluso l'esame autoptico richiesto dalla sua prima ex moglie (nonché madre di due dei suoi tre figli) Elena Fabbri: le prime indiscrezioni indicano che non ci sarebbero lesioni scheletriche o emorragie. Intanto si continua a indagare sulle dinamiche della morte dell’ex viola.

E in questo senso c’è un’altra novità: l’avvocato Mattia Alfano, legale della ex moglie e del figlio di Pin, ha consegnato alla procura di Firenze una lettera anonima ricevuta via e-mail da un mittente sconosciuto che parlerebbe di alcune vicende professionali di Pin nel settore immobiliare, vicende che si allaccerebbero all’ipotesi di una morte per omicidio probabilmente maturata nel contesto di un giro di affari seguiti a Firenze dall’ex calciatore. Alla e-mail sarebbero allegati documenti relativi a questioni immobiliari di cui Pin si stava occupando. Lo scrive il Corriere dello Sport.