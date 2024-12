Guimaraes-Fiorentina, i convocati di Palladino: out Sottil. C’è un ritorno

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di Conference League, contro il Vitoria Guimaraes. Sono 23 i calciatori chiamati da Palladino per la sfida di domani in Portogallo. Assente, sempre per scelta tecnica, Cristiano Biraghi. Out anche Cataldi, come anticipato dalla rifinitura di stamani. Non partiranno per il Portogallo neppure Sottil e il giovane Rubino. Ritorna tra i convocati Pongracic. Tra i giovani della Primavera sono presenti invece Caprini e Harder.