Rifinitura Fiorentina: Palladino c’è, ma manca Cataldi. Le condizioni di Pongracic

Dopo la scomparsa della madre e la seguente assenza sia nella trasferta di Bologna che nei giorni scorsi al Viola Park, il tecnico Raffaele Palladino è tornato a guidare i suoi dal vivo al Viola Park. Nelle immagini raccolte dal nostro inviato è possibile vedere il tecnico parlare con il suo staff, poco prima dell'inizio della rifinitura e poi catechizzare Amir Richardson. Buone notizie dunque per la Fiorentina che recupera così il suo allenatore, che partirà tra poche ore regolarmente per il Portogallo

Chi manca?

Passando al campo invece, non era presente Danilo Cataldi. Il centrocampista viola non ha svolto la rifinitura con la squadra e difficilmente troverà spazio nella lista dei convocati per la sfida di domani. Assente anche Biraghi. Belle notizie sul fronte giovani: presenti Rubino, Caprini e Harder. Tutti e tre giocatori che hanno già giocato qualche minuto in stagione e che potrebbero trovare spazio a partita in corso domani