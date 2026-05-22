Minuto 76 di Fiorentina-Atalanta: Paolo Vanoli decide di richiamare in panchina Albert Gudmundsson ponendo fine al campionato dell'islandese. Al suo posto Manor Solomon.
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Gudmundsson richiamato in panchina: fischi per il 10 dal Franchi
Lo stadio viola rumoreggia al momento dell'uscita dell'islandese, sostituito da Solomon
L'uscita dal campo del fantasista islandese è stata sottolineata dai fischi del pubblico di fede viola, in una serata, quella odierna, segnata dalla contestazione per il rendimento deludente durante tutto l'arco della stagione gigliata.
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