Franchi, avanti con i lavori. Gradoni, copertura e nodo fotovoltaico: le ultime

Proseguono i lavori al Franchi: via al montaggio dei gradoni e alle strutture portanti. Aggiornamenti anche su fotovoltaico e Torre di Maratona

Redazione VN 23 aprile - 16:29

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di restyling dello Stadio Artemio Franchi, entrati in una fase chiave con il montaggio dei gradoni e lo sviluppo delle strutture portanti. A fare il punto in Commissione 5 è stato il direttore dei servizi tecnici Alessandro Dreoni: “Dall’inizio della settimana è partito il montaggio dei gradoni, con la posa dei primi elementi di allineamento (dal 20° al 23°) - ha spiegato il direttore dei servizi tecnici Dreoni -. L’intervento prosegue settore per settore, sviluppandosi dalla zona Maratona verso la tribuna principale, con una modalità operativa pensata per ottimizzare tempi e lavorazioni. Il completamento delle file fino alla 44ª consentirà successivamente l’avvio delle attività legate alla copertura. Parallelamente avanzano le lavorazioni sulle strutture principali, con l'avvio della fase di realizzazione delle due mega colonne e della grande trave reticolare, elemento cardine per il sostegno della copertura. In cantiere sono già presenti i primi componenti strutturali, tra cui elementi tubolari di dimensioni rilevanti. Procedono inoltre altri interventi fondamentali: la realizzazione dei diaframmi, ormai in fase di completamento; l’esecuzione dei micropali per il sostegno dei pilastri esterni; e il restauro del cemento armato, con operazioni di sabbiatura e successivo ripristino. Con l’arrivo di condizioni climatiche più favorevoli, è previsto anche l’avvio del recupero dell’estradosso della gradinata”.

Sul fronte energetico e strutturale, il progetto prevede anche l’installazione di un impianto fotovoltaico da circa 1 MW, che sarà però realizzato in una fase successiva e con pannelli grigi per rispettare i vincoli della Soprintendenza. “Per quanto riguarda il tema energetico, l’impianto fotovoltaico, previsto per una potenza di circa 1 MW - ha continuato Dreoni - sarà realizzato in una fase successiva rispetto al primo stralcio dei lavori. Il progetto tiene conto delle prescrizioni della Soprintendenza, che prevedono l’utilizzo di pannelli di colore grigio, con una conseguente riduzione del rendimento rispetto alle soluzioni standard. Per quanto riguarda la Torre di Maratona si è optato per la sostituzione del ‘pennone’ che non ha comportato costi ulteriori per l’amministrazione per i ponteggi. Dopo l'intervento si procederà con l’imbiancatura e il progressivo smontaggio dell’impalcatura. Vogliamo rendere visibile uno dei simboli dello stadio in occasione del centenario”.

Infine, oltre agli interventi di consolidamento e sicurezza delle strutture esistenti, resta centrale anche il tema del sacrario dei Martiri di Campo di Marte, che sarà preservato e valorizzato. “Quanto al cronoprogramma, si tratta di uno strumento concordato con l’impresa e la direzione lavori, che definisce le principali fasi del cantiere, mentre la gestione operativa quotidiana avviene attraverso strumenti più flessibili, adattati all’evoluzione delle lavorazioni - ha concluso Dreoni -. Proseguono, poi, le attività di risanamento delle armature in cemento armato delle strutture esistenti, con interventi più estesi rispetto al passato per contrastare fenomeni di infiltrazione e ossidazione. Le lavorazioni in corso sono finalizzate a garantire maggiore sicurezza e durabilità nel tempo, sfruttando anche i vantaggi che derivano dalla copertura dello stadio. Infine, per quanto riguarda la riprofilatura della Maratona sarà definita in un atto aggiuntivo e la realizzazione della porzione attualmente interessata dal cantiere avverrà in estate, prima del montaggio della copertura”.