Fiorentina-Parma, i numeri del Franchi: ancora oltre i 20mila

Il dato sui tagliandi emessi
Redazione VN

La Fiorentina ha diffuso i dati sull'affluenza dei tifosi al Franchi per la gara contro il Parma: i biglietti emessi sono ancora oltre i 20mila, per la precisione 20.534, mentre l'incasso lordo va ad attestarsi sui 457.662 euro. 

Una bella risposta da parte dei tifosi, che non hanno fatto però mancare la manifestazione di disappunto per il ritardo dei lavori in Curva Fiesole.

