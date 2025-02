I convocati per l’Inter: la scelta di Palladino su Adli. Viola appena in 20

I convocati della Fiorentina in vista del recupero contro l'Inter al Franchi di questa sera: ecco cosa ha deciso Palladino su Adli

I convocati di Raffaele Palladino per il recupero di questa sera, ore 20:45, al Franchi tra Fiorentina ed Inter. C'è il ritorno importante di Cataldi a centrocampo, da capire se potrà partire titolare. Adli non recupera, mentre Colpani sì. Portati anche diversi giovani della Primavera, per allungare la rosa. La lista completa: