Fiorentina-Inter, nel recupero della gara ci saranno delle assenze “forzate”

Come da comunicato la gara riprenderà dal momento in cui è stata interrotta. Ma la Fiorentina è stata molto attiva in questa sessione di mercato invernale, con l'arrivo di nuovi innesti: Valentini, Folorunsho, Pablo Marì, Ndour, Zaniolo. Ebbene, secondo le disposizioni stabilite dalla Lega, questi nuovi acquisti non potranno prendere parte alla gara in quanto non tesserati dal club al momento della sospensione. Diverso sarebbe stato se la gara fosse stata rinviata prima dell'inizio, come nel caso dell'altro recupero da disputare, Bologna-Milan, posticipata per le forti piogge che hanno colpito l'Emilia in autunno.