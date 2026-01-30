Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, i convocati anti Napoli: la scelta su Kean e Piccoli

news viola

Fiorentina, i convocati anti Napoli: la scelta su Kean e Piccoli

Fiorentina, i convocati anti Napoli: la scelta su Kean e Piccoli - immagine 1
I convocati di Paolo Vanoli per la trasferta di Napoli
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato al lista dei convocati per la sfida contro il Napoli allo Stadio Maradona. Vanoli può contare su diversi rientri. In attacco tornano sia Roberto Piccoli che Moise Kean:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack

14) KEAN Moise Bioty

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEZZERINI Luca (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SOLOMON Manor

Leggi anche
Dal Viola Park: Piccoli parte per Napoli con Kean. Chi gioca in attacco
Pedullà: “Kean in Arabia ipotesi fantasiosa, resta in viola per la salvezza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA