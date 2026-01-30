Fiorentina, i convocati anti Napoli: la scelta su Kean e Piccoli

La Fiorentina ha diramato al lista dei convocati per la sfida contro il Napoli allo Stadio Maradona. Vanoli può contare su diversi rientri. In attacco tornano sia Roberto Piccoli che Moise Kean:
I convocati di Paolo Vanoli per la trasferta di Napoli
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack
14) KEAN Moise Bioty
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEZZERINI Luca (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SOLOMON Manor
