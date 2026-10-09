La lista dei convocati per la partita fra Genoa e Fiorentina del Ferraris

Redazione VN
FIORENTINA VS TORINO

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Nessuna sorpresa per quanto riguarda la lista dei convocati in vista del match di domani fra Genoa e Fiorentina. Due soli assenti fra le fila dei viola: si tratta di Arthur Atta e di Fabiano Parisi. Questo l'elenco completo:

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

MAZZEO Brando

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS NAPOLI

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

PONGRAČIĆ Marin

RANIERI Luca

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

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