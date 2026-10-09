La lista dei convocati per la partita fra Genoa e Fiorentina del Ferraris
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Nessuna sorpresa per quanto riguarda la lista dei convocati in vista del match di domani fra Genoa e Fiorentina. Due soli assenti fra le fila dei viola: si tratta di Arthur Atta e di Fabiano Parisi. Questo l'elenco completo:
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
PONGRAČIĆ Marin
RANIERI Luca
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
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