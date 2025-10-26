Viola News
Fiorentina, convocati per il Bologna: tornano Gosens e Kean, squadra al completo

I convocati di Stefano Pioli per la sfida del Franchi contro il Bologna
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida delle 18:00 all'Artemio Franchi contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano. Recuperano Kean e Gosens dopo il forfait in Conference, anche se la presenza del tedesco dal primo non è scontata. Per il resto gruppo al completo, tranne ovviamente l'assenza di Lamptey:

