Fiorentina, convocati per il Bologna: tornano Gosens e Kean, squadra al completo

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida delle 18:00 all'Artemio Franchi contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano. Recuperano Kean e Gosens dopo il forfait in Conference, anche se la presenza del tedesco dal primo non è scontata. Per il resto gruppo al completo, tranne ovviamente l'assenza di Lamptey: