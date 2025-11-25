Viola News
Ecco l’arbitro di Fiorentina-AEK Atene. L’Uefa si affida ad un inglese

La Uefa ha scelto un arbitro inglese per Fiorentina-AEK Atene. Ecco chi sarà il fischietto
Redazione VN

La Uefa ha comunicato la squadra arbitrale che dirigerà Fiorentina-AEK Atene. La sfida del Franchi è importante per entrambe le squadre, ed è stato designato un fischietto inglese, Robert Jones. Non solo Jones, ma tutta la squadra scelta è inglese. Di seguito l'elenco completo dei membri:

L'elenco

Arbitro: Robert Jones ENG

Assistenti: Neil Davies ENG e Wade Smith ENG

Quarto uomo: Tony Harrington ENG

Video Assistant Referee: Darren England ENG

Assistente Video Assistant Referee: James Bell ENG

