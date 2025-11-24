Il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato la giornata di campionato sul proprio canale Youtube: questi i passaggi su Fiorentina-Juventus.
Borghi: “Koopmeiners in difesa? Scompensi contro Kean. Var non doveva intervenire”
La Fiorentina ha meritato di pareggiare, per via della traversa di Kean, dell'avvio di secondo tempo, è un punto che va bene per quanto le vittorie siano ancora zero. Vanoli non ha perso due partite delicatissime, ha mosso qualcosa. In un primo tempo dimenticabile abbiamo visto un episodio discutibile sul rigore revocato a Vlahovic. Per me è una situazione da lasciare all'interpretazione dell'arbitro, qualunque decisione prenda non è un grave errore. Il Var non doveva intervenire. Koopmeiners in difesa? Contro Kean si sono visti enormi scompensi...
