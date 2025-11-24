Dal VP: Vanoli concede lunedì libero. Accertamenti per Piccoli e Dodò

La giornata della Fiorentina, fra il riposo concesso ai giocatori e gli esami per chi è acciaccato

Lunedì di riposo per la Fiorentina, che tornerà ad allenarsi al Viola Park solamente domani per preparare la sfida di giovedì contro l'Aek Atene in Conference League. I viola si sono infatti ritrovati ieri per l'allenamento di scarico e Paolo Vanoli ha deciso di concedere un giorno libero ai suoi ragazzi.

Parallelamente, però, quella di oggi è una giornata importante per due elementi della rosa in particolare. SI tratta di Roberto Piccoli e Dodò, che quest'oggi hanno sostenuto alcuni esami strumentali dopo essere usciti ammaccati dalla gara coi bianconeri. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.