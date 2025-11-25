Verso l’AEK Atene, ecco data e orario della conferenza di Paolo Vanoli

La Fiorentina si prepara alla sfida con i greci dell'AEK Atene. Domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 11:00, presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.
Alle ore 14:30 si terrà la conferenza stampa di Mister Vanoli e di un calciatore della Fiorentina in vista dell'Aek Atene
Alle ore 14:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Mister Vanoli e di un calciatore della Fiorentina.
Alle ore 18:00, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, incontreranno i giornalisti l'allenatore dell’AEK Atene, Mister Nikolic, ed un calciatore. Alle 19:00, infine, sul terreno di gioco dello stadio Franchi, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra greca, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.
