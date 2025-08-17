Di Marzio conferma: “Gosens e De Gea restano alla Fiorentina. Rifiutate le offerte”

Gosens e De Gea restano alla Fiorentina

Redazione VN 17 agosto - 19:39

Negli ultimi giorni due pilastri della Fiorentina come Robin Gosens e David De Gea sono stati accostati ad Atalanta e Manchester United.

Per quanto riguarda il portiere spagnolo dall'Inghilterra si è parlato di un possibile ritorno ai Red Devils. Come riporta Gianluca di Marzio David de Gea è stato uno dei migliori portieri della Serie A 2024/25, e vuole continuare a far gioire i tifosi della Fiorentina con le sue parate. il portiere spagnolo ha un contratto triennale, quindi fino al 30 giugno 2028, ed è felice di continuare a vestire la maglia viola.

Anche Gosens è stato coinvolto in diversi rumors di mercato, i quali lo vedevano tornare all’Atalanta. La Fiorentina, come vi dicevamo, ha declinato l’offerta avanzata dalla società nerazzurra. In entrambi i casi, dunque, la volontà dei giocatori è quella di proseguire con la Fiorentina.