È di oggi la notizia di un possibile ritorno di Robin Gosens all'Atalanta . Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano , il club bergamasco avrebbe offerto ai viola 12 milioni di euro , offerta che è stata rifiutata.

Come raccolto dalla nostra redazione, il laterale tedesco è molto felice a Firenze e per la Fiorentina il ragazzo è ritenuto incedibile. Per Stefano Pioli Gosens rappresenta la sicurezza sulla fascia sinistra, e la società è pienamente d'accordo con il tecnico. Inoltre l'Atlanta sta cercando si un esterno di fascia, ma non del livello di Gosens, per non bruciare l'investimento di quasi 20 milioni sul classe 2008 Ahanor