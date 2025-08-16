Il grande obiettivo per la fascia sinistra dell'Atalanta porterebbe al ritorno di Robin Gosens. L'esterno tedesco della Fiorentina, leader e eterno fuoriclasse viola, che con i nerazzurri ha giocato tra il 2017 e il 2022.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Romano: “L’Atalanta vuole il ritorno di Gosens. Rifiutata la prima offerta”
calciomercato
Romano: “L’Atalanta vuole il ritorno di Gosens. Rifiutata la prima offerta”
La Fiorentina avrebbe rifiutato una prima offerta dell'Atalanta per Robin Gosens. Il tedesco sarebbe il primo obiettivo per la fascia nerazzurra
Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Atalanta avrebbe avanzato una prima offerta dal valore di 12 milioni di euro. La Fiorentina al momento avrebbe alzato il muro per Gosens, visto che il tedesco viene considerato un giocatore chiave del proprio progetto.
E' molto probabile che la squadra bergamasca torni alla carica nei prossimi giorni, ma per il momento i margini di trattativa restano bassi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA