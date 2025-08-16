Romano: “L’Atalanta vuole il ritorno di Gosens. Rifiutata la prima offerta”

La Fiorentina avrebbe rifiutato una prima offerta dell'Atalanta per Robin Gosens. Il tedesco sarebbe il primo obiettivo per la fascia nerazzurra

Il grande obiettivo per la fascia sinistra dell'Atalanta porterebbe al ritorno di Robin Gosens. L'esterno tedesco della Fiorentina, leader e eterno fuoriclasse viola, che con i nerazzurri ha giocato tra il 2017 e il 2022.