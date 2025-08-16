Niente Fiorentina per Cheddira. Il marocchino è ad un passo dall’Udinese

Walid Cheddira era stato proposto nelle scorse settimane alla Fiorentina, nel ruolo di vice-Kean. Per lui si prospetta una permanenza in Serie A

Redazione VN 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 11:06)

La Fiorentina è alla ricerca da tempo di un vice Moise Kean. Sono stati tanti i nomi monitorati in questi mesi, tra cui quello di Walid Cheddira, del Napoli. Un profilo proposto alla dirigenza viola e su cui Daniele Pradè e Roberto Goretti non hanno chiuso subito la porta.

Adesso il marocchino è passato in secondo piano, anche perché, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sarebbe ad un passo dall'Udinese.

Anche la Cremonese sarebbe interessata all’attaccante, infatti l’offerta dei grigiorossi sarebbe addirittura più alta. Cheddira, però, ha dato priorità al club bianconero, che vuole arrivare al traguardo entro lunedì 18 agosto. L’Udinese starebbe continuando a dialogare con il Napoli per chiudere il prestito con diritto di riscatto.