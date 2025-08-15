L’attitudine di Kean: “Sta bene e manda segnali continui”

Allenamenti intensi, concentrazione massima e la voglia di migliorarsi sempre: così Moise Kean si prepara a guidare l’attacco della Fiorentina nella nuova stagione. Come racconta La Repubblica, l’attaccante viola affronta ogni esercizio come...

Redazione VN 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 10:56)

Allenamenti intensi, concentrazione massima e la voglia di migliorarsi sempre: così Moise Kean si prepara a guidare l’attacco della Fiorentina nella nuova stagione. Come racconta La Repubblica, l’attaccante viola affronta ogni esercizio come se fosse una gara decisiva, puntando a non sbagliare mai il momento cruciale:

"Attitude è la parola chiave per Kean: riguarda il modo di affrontare allenamenti, partite e momenti delicati, chiedendo il massimo da sé stesso e trovando motivazioni dietro a ogni tiro in porta, come se fosse sempre un pallone da tre punti."

Il centravanti viola non si limita a seguire schemi: interpreta il gioco con istinto e intelligenza, collaborando con i compagni più esperti come Dzeko e con l’allenatore Stefano Pioli. La sinergia con il tecnico, secondo il quotidiano, è immediata: esperienza, capacità di gestione dei giocatori e conoscenza dei meccanismi mentali dei campioni rendono Pioli un punto di riferimento fondamentale per Kean, che rimane concentrato sul campo pur in attesa del rinnovo contrattuale.

Il risultato è un calciatore motivato, consapevole del proprio ruolo e pronto a onorare la maglia viola, con l’obiettivo di confermare e migliorare i 25 gol complessivi della passata stagione. L’attenzione è quindi già tutta sul primo impegno ufficiale in Conference League, con la Fiorentina decisa a partire con il piede giusto.