Cragno avverte la Fiorentina: “Si pensa sempre di aver tempo, ma non è così”

Il portiere Alessio Cragno, oggi svincolato, ha parlato in un'intervista a tuttomercatoweb.com dove ha detto la sua anche sulla Fiorentina:
Non conosco la dinamica perché sono fuori, ma quando parti con degli obiettivi e non ti trovi a ottenere i risultati per un motivo o per l'altro… Chiaro che devi essere bravo a cambiare la mentalità che hai e uscirne il prima possibile. In generale si tende sempre a credere di avere tempo per sistemare la situazione, poi le partite passano e i risultati continuano a non arrivare, il tempo stringe. Penso sia che comprendere la situazione in cui uno si trova, magari meno belli ma più pratici
