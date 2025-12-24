Viola News
Cragno avverte la Fiorentina: “Si pensa sempre di aver tempo, ma non è così”

Così il portiere oggi svincolato sui viola
Il portiere Alessio Cragno, oggi svincolato, ha parlato in un'intervista a tuttomercatoweb.com dove ha detto la sua anche sulla Fiorentina:

Non conosco la dinamica perché sono fuori, ma quando parti con degli obiettivi e non ti trovi a ottenere i risultati per un motivo o per l'altro… Chiaro che devi essere bravo a cambiare la mentalità che hai e uscirne il prima possibile. In generale si tende sempre a credere di avere tempo per sistemare la situazione, poi le partite passano e i risultati continuano a non arrivare, il tempo stringe. Penso sia che comprendere la situazione in cui uno si trova, magari meno belli ma più pratici

