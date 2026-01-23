Viola News
Cambia l’organigramma di Mediacom: Joseph Commisso nuovo CEO ad interim

Mediacom Communications annuncia Giuseppe B. Commisso come nuovo Amministratore Delegato ad interim dopo la scomparsa del padre
Redazione VN

Mediacom Communications ha annunciato la nomina di Giuseppe B. Commisso come Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda ed è arrivata poco prima della scomparsa di Rocco B. Commisso, fondatore, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo.

Giuseppe B. Commisso opera in Mediacom Communications da quasi vent’anni e ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di Group Vice President, Corporate Finance, oltre a essere membro del Consiglio di Amministrazione. Nel commentare la nomina, Commisso ha ricordato la figura del padre, definendolo un visionario che ha contribuito a plasmare l’industria del cable nel corso di una carriera durata quasi cinquant’anni, ribadendo la volontà di proseguire il percorso tracciato con integrità e dedizione.

Oltre al suo ruolo in Mediacom, Giuseppe B. Commisso è anche membro del Consiglio di Amministrazione dell’ACF Fiorentina. Dal punto di vista accademico, è laureato in Ingegneria Civile presso la Columbia University e ha preso parte al Cable Executive Management Program della Harvard Business School, sponsorizzato dalla CTAM Educational Foundation.

