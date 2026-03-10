Borghi avverte: “Fiorentina in una brutta situazione. Una condanna fino a maggio”

La Fiorentina continua a non riuscire a uscire da questo momento complicato. Lo 0-0 consente a entrambe di fare un piccolo passo avanti, ma è un risultato che pesa più per il Parma che per i viola. I gigliati restano in una sorta di limbo molto scomodo, che porta con sé fischi e una pressione tutt’altro che leggera. Credo che la situazione sia davvero difficile da risolvere, una specie di condanna con cui la squadra dovrà convivere fino all’ultima giornata. Detto questo, penso comunque che ci siano tutte le condizioni per riuscire a salvarsi