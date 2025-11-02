Bordata di fischi dopo la fine della gara, Pioli e squadra subito nel tunnel

La Fiorentina ha perso ancora : sesta sconfitta che va ad aggiungersi a quattro pareggi nelle prime 10 partite di campionato, al Franchi passa anche il Lecce grazie alla rete di Berisha nel primo tempo. Il popolo viola, furibondo, ha intonato cori di contestazione per tutta la ripresa, sottolineando il fallimento totale del progetto 2025/26.

Il ds Pradè si è già dimesso e tutto fa pensare che "rotolerà" metaforicamente anche la testa del tecnico Pioli, al quale i tifosi hanno dedicato il famigerato coro "salta la panchina". Un clima infernale per un inizio di stagione come peggio non si poteva, il tecnico e la squadra si sono precipitati nel tunnel del Franchi appena è stata decretata la fine della partita.