Moretto: “Beltran ha aperto al River”. E dall’Argentina: “A breve la chiusura”

Beltran apre e sembra molto vicino al ritorno al River Plate: Castillo e Moretto confermano le volontà del calciatore

Lucas Beltran sembra essere sempre più vicino al ritorno al River Plate . Dopo i contatti intensificati nelle ultime ore tra il club argentino, l’entourage dell’attaccante e la Fiorentina, arrivano ulteriori conferme direttamente dall’Argentina. A rilanciare la notizia è il noto giornalista Hernán Castillo , secondo cui " Beltran chiuderà tutto a breve" . Un segnale che lascia intendere come la trattativa sia ormai nelle battute finali.

Già nella serata di ieri Gianluca Di Marzio aveva riferito di nuovi contatti tra le parti, sottolineando come l’intesa tra Fiorentina e River Plate fosse già stata raggiunta da tempo. L’unico tassello ancora mancante era il via libera definitivo del calciatore. Adesso, però, proprio dall’Argentina filtra ottimismo: l’ok di Beltrán sembrerebbe essere ormai arrivato o, comunque, molto vicino.