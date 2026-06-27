Lucas Beltran sembra essere sempre più vicino al ritorno al River Plate. Dopo i contatti intensificati nelle ultime ore tra il club argentino, l’entourage dell’attaccante e la Fiorentina, arrivano ulteriori conferme direttamente dall’Argentina. A rilanciare la notizia è il noto giornalista Hernán Castillo, secondo cui "Beltran chiuderà tutto a breve". Un segnale che lascia intendere come la trattativa sia ormai nelle battute finali.
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Moretto: “Beltran ha aperto al River”. E dall’Argentina: “A breve la chiusura”
Beltran apre e sembra molto vicino al ritorno al River Plate: Castillo e Moretto confermano le volontà del calciatore
Già nella serata di ieri Gianluca Di Marzio aveva riferito di nuovi contatti tra le parti, sottolineando come l’intesa tra Fiorentina e River Plate fosse già stata raggiunta da tempo. L’unico tassello ancora mancante era il via libera definitivo del calciatore. Adesso, però, proprio dall’Argentina filtra ottimismo: l’ok di Beltrán sembrerebbe essere ormai arrivato o, comunque, molto vicino.
A conferma della notizia arriva anche Matteo Moretto che sul suo canale X scrive: "Lucas Beltrán apre alla possibilità di un trasferimento al River Plate".
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