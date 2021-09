Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Pulgar c’è, chi sostituisce Nico?

A meno di 48 ore dalla partita della "Dacia Arena", proviamo a farci un'idea degli schieramenti di Gotti e Italiano, per Udinese-Fiorentina

Redazione VN

La Fiorentina si rimette in marcia. Obiettivo mettersi alle spalle la rimonta subita dall'Inter, martedì al Franchi. La truppa di Italiano sta preparando l'insidiosa trasferta della "Dacia Arena", dove farà visita all'Udinese. La compagine friulana è reduce da due sconfitte consecutive, con Napoli (0-3) e Roma, 1-0 il risultato in favore dei giallorossi. La partita dell'Olimpico in particolare ha lasciato l'amaro in bocca a Luca Gotti, insoddisfatto per non aver raccolto punti. I bianconeri hanno messo alle corde la squadra di Mourinho, per lunghi tratti della partita.

Fiorentina

Italiano dovrà certamente fare a meno dello squalificato Nico Gonzalez, graziato dal giudice sportivo. Oltre all'argentino non sarà della partita Gaetano Castrovilli. Il numero 10 è stato dimesso dall'ospedale, ma dovrà osservare un periodo di completo riposo. La squadra è stata impegnata ieri mattina in una partitella in famiglia, con la Primavera di Aquilani. Ancora lavoro differenziato per Lorenzo Venuti, reduce dalla lussazione alla spalla. In forte dubbio la sua presenza tra i convocati per la gara. A destra dovrebbe tornare appannaggio di Alvaro Odriozola, risparmiato per buona parte della gara con l'Inter. Buone notizie infine dal fronte Pulgar: ha recuperato e si è aggregato nuovamente al resto del gruppo, nella giornata di ieri. Il cileno sarà convocato e in ballottaggio con Torreira per giocare dal 1'. In attacco, secondo La Nazione, è Sottil il candidato a sostituire Gonzalez con Callejon che tornerà a destra. In difesa si ripropone il ballottaggio a tre per il posto accanto a Milenkovic. Il favorito stavolta pare essere Igor.

Udinese

Gotti è rimasto amareggiato dalla sconfitta di misura inflittagli dalla Roma. Arrivata alla terza partita in una settimana, potrebbe cambiare alcuni effettivi della sua Udinese. In porta Silvestri, Nehuen Perez può far rifiatare qualcuno, ma Becao, Samir e Nuytinck sono abbastanza sicuri di scendere in campo. Sulle fasce Soppy dopo l’ottima prestazione da subentrante insidia un Molina parso un po’ stanco, mentre Udogie a sinistra sarà incalzato da Stryger Larsen. In mezzo Arslan e Walace, col Tucu Pereyra parso un po’ sottotono all’Olimpico. Makengo può essere riconfermato, anche se nel ballottaggio l’argentino è avanti vista l’importanza che riveste nella squadra. Davanti può esserci una chance per Beto, che si giocherà con Pussetto il posto, mentre Deulofeu sembra ormai inamovibile.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2) Silvestri; Becao, Samir, Nuytinck; Soppy/Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie/S.Larsen; Deulofeu, Pussetto/Beto. Allenatore: Luca Gotti

FIORENTINA (4-3-3) Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira/Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano