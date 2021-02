Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Castrovilli titolare, torna Ribery, a destra…

Udinese e Fiorentina si affronteranno domenica pomeriggio alle 15 alla Dacia Arena per la 24a giornata del campionato di Serie A. Le due squadre arrivano alla partita con umore abbastanza simile: da una parte troviamo la Fiorentina che è tornata alla vittoria meritatamente nel match contro lo Spezia e dall’altra un’Udinese che è uscita dal Tardini di Parma con un pareggio per 2-2 scaturito grazie ad una grande rimonta avvenuta nella ripresa dopo che nella prima frazione di gioco i friulani erano sotto per 2-0.

Venendo alle indicazioni emerse finora nella Fiorentina dovrebbe rientrare Ribery, mentre anche Kokorin potrebbe trovare più spazio ma molto probabilmente a partita in corso. Entrambi si sono allenati in gruppo nella prima parte della settimana. Scontata la conferma del modulo con Bonaventura a riposo che farà posto a Castrovilli con Amrabat e Pulgar a completare il centrocampo. La difesa è sicuramente confermata mentre sulla destra potrebbe trovare spazio Malcuit

In casa Udinese l’allenatore Gotti dovrà fare a meno di Zeegelaar e Pereyra che sono squalificati. Da valutare le condizioni di Deulofeu mentre arrivano buone notizie per Samir che ha lavorato sul campo insieme ai compagni ed è disponibile per la partita contro la Fiorentina. A centrocampo Walace non sta vivendo un buon momento di forma e la candidatura di Makengo come titolare al suo posto acquista credibilità.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace (Makengo), Arslan, Stryger Larsen; Nestorovski (Deulofeu), Llorente.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Malcuit (Venuti), Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.