Arrivano i nostri

La Fiorentina può (finalmente) sorridere. Dopo il successo sul campo contro lo Spezia ora le buone notizie arrivano anche dalla squadra. Come si legge sul Corriere Dello Sport, infatti, potranno essere arruolatili Franck Ribery e Sasha Kokorin, ieri finalmente tornati ad allenarsi in gruppo. Il francese, dopo tre gare saltate in fila, è pronto per una maglia da titolare contro l’Udinese, il russo potrà dare il suo contributo a gara in corso. Due begli alleati per Vlahovic, non c’è che dire.

L’ex Bayern vuole ripartire da Torino e dal suo unico gol in A quest’anno: con i friulani potrebbe arrivare la presenza numero 40 in maglia viola e l’incitamento forte fatto sentire in queste gare alla squadra da lontano ora sarà sul campo. Per Kokorin, invece, è tempo di consacrarsi: tre anni e mezzo di contratto per lui rappresentano il presente ma anche il futuro della Fiorentina. E dietro l’angolo c’è già il pensiero stupendo: Ribery, Kokorin e Vlahovic per un tridente di stelle.