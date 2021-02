Un’altra possibile assenza in casa Udinese. Come riporta infatti Udineseblog, Thomas Ouwejan era candidato ad una maglia da titolare nella gara contro la Fiorentina a causa dell’assenza di Zeegelaar squalificato. Tuttavia, l’ex AZ Alkmaar ha patito un problemino alla pianta del piede che potrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca per il prossimo turno di campionato. In caso di forfait, Gotti schiererà Larsen e Molina sulle corsie esterne.