Verso Udine pochi dubbi: Prandelli pensa a Malcuit

Non ci sono molti dubbi per Prandelli con la trasferta di Udine sempre più vicina. Il tecnico, come si legge su Stadio, può contare su un gruppo al completo e in salute e non avrà molti dubbi sull’undici da schierare. Oggi comincerà a prendere forma la Fiorentina da opporre ai bianconeri. La novità potrebbe essere rappresentata da Kevin Malcuit: l’ex Napoli potrebbe infatti vestire per la prima volta la maglia da titolare prendendo il posto di Venuti sulla destra. A centrocampo dovrebbe essere confermato Amrabat in compagnia di Castrovilli e Pulgar, con Milenkovic, Pezzella e Quarta davanti a Dragowski. A partire dalla panchina – e non è una novità – dovrebbe essere ancora Kouamé.