Udinese-Fiorentina, domenica sera o lunedì. Serve ok Fedriga per le porte aperte: il punto

Quando si recupera Udinese-Fiorentina? Tra gli altri quotidiani, anche il Corriere della Sera fa il punto sul caos calendari. Secondo il giornale, il prossimo fine settimana inizierà con Sampdoria-Verona alle 20.45. Il giorno dopo, alla stessa ora, in campo Udinese-Fiorentina ma soltanto se il governatore del Friuli Fedriga darà l’ok alle porte aperte. Se così non fosse, la gara dei viola si potrebbe recuperare lunedì 9 marzo alle 18.30 in contemporanea a Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.