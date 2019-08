Tutto su De Paul: tra depistaggi e smentite, la Fiorentina non molla

Il mirino è puntato da tempo. La Fiorentina ha individuato in Rodrigo De Paul il profilo ideale per piazzare un ultimo (forse) colpo grosso. L’argentino è un pallino di Daniele Pradè che, insieme con Montella, lo ha messo fin dall’inizio tra le prime scelte dell’estate viola. C’era solo da aspettare l’ultima fase e sperare che nel frattempo nessuna delle “big” si facesse avanti seriamente con l’Udinese. Le smentite del ds gigliato sono arrivate a più riprese, e anche nelle ultime ore il messaggio – ufficioso – che filtra è che le richieste sono troppo alte e l’affare ha poche chance di andare in porto. Depistaggi e strategia, sperando che l’Udinese, che partiva da una richiesta di 40 milioni, venga ancora un po’ incontro alla Fiorentina. Intenzionata a provarci fino alla fine, forte anche del gradimento dello stesso De Paul, che vorrebbe misurarsi in una nuova stimolante avventura. Nello scacchiere di Montella l’argentino sarebbe l’elemento in grado di dare ancora più qualità e imprevedibilità, potendo giocare in molti ruoli: mezzala, trequartista ed esterno d’attacco. E COMMISSO CONFERMA TUTTO