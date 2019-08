Commisso: “De Paul? Lo vedrei bene. Pradè e Barone stanno lavorando sodo”

Altre dichiarazioni di Rocco Commisso, presente all’allenamento di oggi della Fiorentina. Il presidente viola conferma ciò che vi avevamo scritto a proposito di De Paul: “Se lo vedrei bene alla Fiorentina? Da quello che mi dicono sì ma non voglio sbilanciarmi sul mercato. Barone sta tornando da Milano” le parole trasmesse da Radio Bruno. “Ho trovato la squadra di buon umore. Ce la facciamo ragazzi… Sto guardando tutto in questi giorni, ho incontrato i ragazzi della biglietteria, del marketing, ho molte cose da fare. Incontro col sindaco? Non so niente. Niente spese folli? Non mettetemi in bocca cose che non ho detto. Voglio fare spese giuste. So che (Pradè e Barone) stanno lavorando, il mercato si chiuderà tra 5 giorni e vediamo cosa succede” ha detto Commisso. INTANTO L’AFFARE CON L’INTER E’ FATTO