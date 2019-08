Di Marzio: “Dalbert in arrivo a Firenze. Per Biraghi c’è anche il riscatto”

Stretta di mano arrivata, accordo raggiunto tra Inter e Fiorentina per quanto riguarda lo scambio Dalbert-Biraghi. Il brasiliano – si legge sul sito di Gianluca Di Marzio – passa ai viola con la formula del prestito secco, mentre l’esterno italiano si trasferisce ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro. Domani sera l’arrivo a Milano di Biraghi, con le visite mediche previste per giovedì mattina. Percorso inverso per Dalbert, atteso in queste ore a Firenze.