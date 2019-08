Pedullà: “De Paul? La Fiorentina non intende partecipare a corse al rialzo, in difesa…”

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina non vuole farsi prendere per la gola in questo momento, non accetta alcune valutazioni ritenute eccessive. La dirigenza ha voluto mandare questo messaggio non ufficiale, non sono disposti a strapagare il cartellino di un giocatore. Sono situazioni che fanno parte del mercato, c’è un rallentamento per evitare una corsa al rialzo. De Paul ha aperto alla Fiorentina, manca l’accordo con l’Udinese. L’argentino alla Fiorentina guadagnerebbe meno di 2 milioni, visto che ad Udine guadagna circa 500 mila euro. I bianconeri già a Gennaio, con un grande sforzo, lo hanno trattenuto a fatica, vedremo nei prossimi giorni. In difesa Tonelli è davanti a Caceres nelle gerarchie, operazione in prestito con diritto di riscatto. Su Dalbert il Nizza ha mollato la presa, vogliono prenderlo in prestito gratuito ma l’Inter preferisce l’offerta viola. In Francia, negli ultimi 3-4 giorni di mercato, i gigliati potrebbero piazzare qualche esubero. L’operazione Simeone Cagliari al momento è molto fredda, dipenderà molto dal destino dell’affare Defrel.